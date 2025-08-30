العثور على جثة الصياد المفقود في عين تموشنت

تمكنت فرق الحماية المدنية في ولاية عين تموشنت، من انتشال جثة صياد يبلغ من العمر 57 سنة، كان قد فُقد في البحر.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، عُثر على جثة الضحية اليوم في حدود الساعة 11:25 صباحًا. بالمنطقة الصخرية غرب ميناء بوزجار. وقد تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن فرق البحث كانت قد باشرت عملية البحث عن الصياد المفقود منذ أمس. بعد تدخلها على مستوى المنطقة الصخرية المعروفة باسم “الحويسي”.