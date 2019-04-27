العثور على جثة الصياد فريد بلدي المفقود بشاطئ شنوة في سواحل بومرداس

عثر حرس الشواطئ ببومرداس اليوم على جثة، فريد بلدي المفقود منذ سهرة 18 أفريل الماضي عندما كان يصطاد بشنوة بتيبازة.

و تم بعد إجراء التحقيقات الأولية التعرف عليه قبل أن تتعرف بشكل رسمي و قطعي عائلته عليه.

وانتقلت عائلة الضحية الذي ينحدر من مدينة حجوط، إلى ولاية بومرداس لإستكمال إجراءات نقل جثته في هذه الأثناء لبيته العائلي بحجوط بعد التعرف عليه.

و كان الصياد المفقود 45 سنة متزوج و أب لثلاثة أطفالي قد خرج ليلة الجمعة إلى السبت في رحلة صيد تقليدي بالصنارة بالشاطئ الصخري “الممنوع للسباحة و الصيد” المسمى “كوشة الجير” بكونريش شنوة قبل أن يعلن عن فقدانه في البحر لأسباب تبقى مجهولة.

وكانت مصالح الحماية المدنية التي تجندت للبحث عن الصياد مدعومة بقوات حرس السواحل و التي جندت هي الأخرى باخرات و حوامات إنقاذ, قد قامت بإجراء مسح شامل لشواطئ المنطقة من على إمتداد نحو 7 كلم طولي من شاطئ كوالي شرقا إلى البلج غربا دون العثور عليه مع تسجيل تقلبات مناخية ساهمت ب”قوة” في صعوبة مأمورية عناصر الحماية المدنية.

وجندت عناصر الحماية المدنية بالتنسيق مع المواطنين و وحدة الحميز للغطس البحري مشكلة من 12 غطاسا.

20 مختصا في الغطس البحري من وحدة شرشال و 30 عونا و إطارات الحماية المدنية في إطار عمليات الأبحاث الواسعة.

التي أطلقتها فور وقوع حادث الغرق إلى جانب تشكيل لجنة ولائية للأزمة ترأسها والي تيبازة محمد بوشمة لمتابعة كل تطورات الأبحاث.

وتضاربت الأنباء “محليا” بين رواية سقوطه من أعلى كورنيش شنوة على علو 30 مترا و بين رواية تعرضه لضربة موجة قوية في إنتظار تحديد أسباب و ظروف فقدانه من قبل المصالح الأمنية المختصة في إطار تحقيق قضائي تقوم به شرطة تيبازة.