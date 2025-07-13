العثور على جثة الطفل المفقود بوادي بلسع بالمسيلة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، عن العثور على جثة الطفل المفقود الذي جرفته مياه وادي بلسع بمنطقة اولاد علي، ببلدية عين الملح بولاية المسيلة.

وحسب المصدر نفسه، أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 07 سنوات. تم انتشاله و تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت ذات المصالح قد تدخلت يوم أمس 12-07-2025 على الساعة 19سا40د من أجل البحث عن طفل جرفته مياه وادي بلسع. بمنطقة اولاد علي، ببلدية عين الملح.

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