العثور على جثة الطفل المفقود في شاطئ رأس الأسد بمستغانم

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، كان قد فُقد غرقًا في البحر بولاية مستغانم.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمت عملية انتشال الجثة اليوم، في تمام الساعة 08:15 صباحًا، وقد جرى نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث في المستشفى المحلي.

وكانت فرق الإنقاذ قد باشرت عملية البحث عن الضحية منذ 20 أوت 2025، بعد الإبلاغ عن اختفائه في شاطئ رأس الأسد، التابع لبلدية بن عبد المالك رمضان ودائرة سيدي لخضر.