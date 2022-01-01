العثور على جثة الطفل خليل بجبل الكركاب في المعاضيد بالمسيلة

تمكنت مصالح الدرك الوطني من العثور على جثة الطفل خليل قواسمية في المعاضيد على الحدود مع ولاية برج بوعريريج. وحسب مصادر الدرك لوطني العملية تمت بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية حيث تم العثور على الجثة بالمكان المسمى جبل الكركاب في المعاضيد.

وأضافت ذات المصادر للنهار اونلاين ان جثة الضحية تم التعرف عليها من قبل عائلة الطفل التي تنقلت إلى مكان تواجد الجثة

وللإشارة الطفل خليل قواسمية مفقود منذ 14 يوما بقرية الغيل في بلدية المعاضيد.