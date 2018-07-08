العثور على جثة الغريق المفقود بمستغانم

عثرت مصالح الحماية المدنية، مساء أمس السبت على جثة الغريق المفقود منذ يوم الجمعة صباحا بالسواحل الشرقية لولاية مستغانم.

وأفاد بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية، أن فرقة الغطاسين التابعة للحماية المدنية قامت في حدود الساعة “8:30” مساءا.

بإنتشال جثة الغريق شرق شاطئ “البحارة” ببلدية أولاد بوغالم، وتم تحويل جثة الضحية “18سنة”، الذي ينحدر من ولاية الشلف إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية لعشعاشة.

وتعتبر هذه ثالث حالة غرق يتم تسجيلها بسواحل ولاية مستغانم منذ بداية موسم الإصطياف، والحالة الثانية بالمناطق الممنوعة والخطيرة .