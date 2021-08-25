العثور على جثة الغريق المفقود في شاطئ الشلف

تمكنت الغطاسون، اليوم الأربعاء، من العثور على جثة الغريق المفقود، على بعد حوالي 100 م من شاطئ سيدي عبد الرحمان. وحسب بيان الحماية المدنية فإن الأخيرة عثرت عليه في حدود منتصف النهار.

واضاف البيان ذاته، أن الفقيد شاب يبلغ 23 سنة، جرفه تيار البحر أثناء السباحة نتيجة التعب والإرهاق الذي أصابه. ودعت المصلحة إلى المواطنين، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الغرور باللياقة البدنية والمهارة في السباحة حفاظا على أرواحهم.