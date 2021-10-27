العثور على جثة المحامي المفقود بوادي السحاولة في العاصمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم الأربعاء، من العثور على جثة المحامي الذي جرفته السيول بوادي السحاولة في العاصمة السبت الماضي.

ويتعلق الأمر بالمحامي مهدي زيتوني، والذي ظل في عداد المفقودين منذ مساء السبت الماضي، بعد الفيضانات التي عرفتها ولاية الجزائر العاصمة.

وكان الضحية والذي يبلغ من العمر 40 سنة، على متن سيارته عندما جرفته السيول.

وتم العثور على جثة الضحية، بحوش فيميناس التابع لبلدية الدرارية، أين كانت مردومة تحت الأوحال والأتربة والأشجار.

هذا وعثرت مصالح الحماية المدنية على جثة إمرأة بالغة من العمر 58 سنة الأحد الماضي، بوادي السحاولة. فيما عثرت ذات المصالح على جثة ضحية أخرى تعود لرجل ومن المرجح أن يكون شقيق المرأة الضحية.

وجندت وحدات الحماية المدنية كافة الوسائل المادية والبشرية وكذا غطاسين من أجل مواصلة البحث عن المفقود الثالث منذ ليلة السبت الفارط.

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