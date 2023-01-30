أعلنت مصالح الحماية المدنية، امسية اليوم، عن العثور على جثة المحامي المفقود جمال الدين شاوي في سكيكدة.

وعثر على الجثة حسب بيان الحماية المدنية في منطقة التوميات بإقليم بلدية الحروش.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، فلقد عثر راعي غنم على الجثة وهي بداخل كيس بلاستيكي مدفونة بمحاذاة الطريق شرق – غرب بمنطقة التوميات بالحروش.

وظهر على الجثة اثار ضرب على مستوى الرأس والوجه.

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