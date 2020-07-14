العثور على جثة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا.. و”الأسنان” تحسم الهوية

قال مسؤولون في الولايات المتحدة، ليلة الاثنين إن الجثة التي جرى انتشالها من بحيرة في كاليفورنيا هي للممثلة نايا ريفيرا إحدى بطلات مسلسل “جلي” الشهير.

وذكر قائد شرطة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا في مؤتمر صحفي: “نحن متأكدون الآن من أن الجثة التي تم العثور عليها هي جثة نايا ريفيرا”.

وكانت السلطات قالت الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن نايا ريفيرا “33 عاما”، التي اختفت منذ الأربعاء، غرقت بعد أن استأجرت زورقا على بحيرة بيرو قرب لوس أنجلوس مع ابنها جوزي “4 سنوات”، الذي عثر عليه سالما.

وأشار قائد الشرطة إلى أن السلطات لا تشتبه في قوع جريمة أو انتحار وأن أسرة ريفيرا بلغها النبأ، مضيفا أن الجثة نقلت لمكتب الطب الشرعي لإجراء تشريح والتعرف على الهوية رسميا عبر سجلات الأسنان.