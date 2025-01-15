العثور على جثة بشاطئ صخري في تلمسان

تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية مرسى بن مهيدي بمعية المصالح البحرية و بحضور الدرك الوطني لأجل انتشال جثة.

الجثة تعود لشخص أربعيني، وجد ملقى في الشاطئ الصخري ديار اللوح ببلدية مسيردة فواقة التابعة إقليميا لدائرة مرسى بن مهيدي. أين تم تحويل الضحية المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مغنية.

في حين، فتحت المصالح الأمنية المتواجدة بعين المكان تحقيقا للوقوف على ملابسات الوفاة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور