العثور على جثة ثلاثينية بمنزلها وسلك ملفوف حول رقبتها في تبسة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة في تبسة، ليلة الأحد إلى الإثنين، لأجل تحويل جثة إمرأة متوفية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فإن الضحية والتي تبلغ من العمر حوالي 39 سنة، وجدت فوق كرسي وسلك ملفوف حول رقبتها برواق منزلها.

وتم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة.

ومن جهة أخرى، تمكنت فرق التدخل بالشريعة، من إنقاذ وإسعاف شخصين “رجل وطفل”، أصيبا ببداية اختناق بالغاز.

وتم تزويد الضحيتين، بالأكسجين وتحويلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الشريعة.

كما تم إخماد حريق غرفة بمنزل بالحي البلدي بالشريعة.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص والبالغ من العمر 37 سنة بجروح تم اسعافه وتحويله إلى استعجالات الشريعة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالكويف لأجل حادث مرور، وقع على مستوى طريق رأس العيون.

وتمثل الحادث، في إنقلاب سيارة وتسبب في إصابة ثلاثة أشخاص أعمارهم 19 و22 سنة.

وتم إسعاف الضحايا، وتحويلهم إلى إستعجالات الكويف، حسب ذات المصدر.