العثور على جثة ثلاثيني بتبسة

تم ليلة الجمة إلى اليوم السبت،العثور على جثة شخص متوفي، بالطريق الوطني رقم 16 بولاية تبسة،وفق ماكشفه بيان للحماية المدنية.

وأوضح المصدر، أنه تم تحويل الجثة، حوالي الساعة “00سا/30د” من طرف فرق التدخل بالوحدة الرئيسيه للحماية المدنية بتبسة .

الجثة لشاب يبلغ من العمر حوالي 32 سنة صدمته سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني المذكور،بجانب مشروع سكنات عدل بولحاف الدير.

وتم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة، يضيف المصدر ذاته.