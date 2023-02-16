العثور على جثة جزائرية مفصولة الرأس داخل حديقة عامة في فرنسا

كشفت السلطات الفرنسية عن هوية الضحية التي تم العثور على جثتها في حديقة في العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب الاعلام الفرنسي، يتعلق الأمر بـ آسيا. م، مواطنة جزائرية تبلغ من العمر 46 عامًا. اختفت في 31 جانفي.

وأشارت ذات المصادر أن آسيا كانت تقيم في مونتروي، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم بين 8 و 14 و 17 عامًا على التوالي.

وكانت آسيا قد غادرت منزل العائلة في 31 جانفي، ولم تُبدِ أي علامة على الحياة منذ ذلك الحين.

ونشر أحد أبنائها نداء على فيسبوك قبل أيام. حيث أبلغ زوجها يوسف عن فقدها بعد أيام قليلة، في 6 فيفري.

واتصلت عائلته وأقاربه بجميع المستشفيات في المنطقة للعثور على آثر لها، ولكن دون جدوى.

بالإضافة إلى ذلك ، بعد تشريح الجثة التي تم العثور عليها، مكن تحليل بصمات الأصابع من تحديد هويتها.

وفي إطار التحقيق لمعرفة ملابسات هذه الجريمة، تم الاستماع إلى زوج آسيا. وبالفعل تساءل المحققون عن الأسباب التي دفعته إلى الانتظار طوال هذا الوقت للإبلاغ عن اختفاء زوجته.

هذا الأخير برر نفسه بالإشارة إلى أنه “تجاوزته الأحداث”، حسب BFM، حيث وجد المحققون داخل المنزل بعض آثار الدماء. خاصة بالقرب من الحمام والمطبخ. ومع ذلك ، فإن هذه الآثار ليست جوهرية.

وأثناء التفتيش، بدا الرجل محطما ، لكنه لم يبك. ولم يدل بأي تصريح.

ويتواصل التحقيق من قبل مكتب المدعي العام في باريس والمكلف باللواء الجنائي للشرطة القضائية.

وقد تم إغلاق الحديقة الكبيرة في شمال شرق باريس، بعد وقت قصير من اكتشاف جثة مقطعة. لامرأة دون الرأس داخل حقيبة في كيس قمامة.

وكان عمال صيانة المساحات الخضراء هم من اكتشفو الجثة حوالي الساعة 2:30 مساءً في بستان، جنوب المنتزه. على جانب شارع Botzaris ، بالقرب من شارع Fessart. ثم قاموا على الفور بإبلاغ الشرطة البلدية، التي أرسلت طاقمًا من القطاع إلى مكان الحادث.

وتم العثور على أجزاء أخرى من جثة المرأة في حديقة بوتيس شومون، بما في ذلك الرأس، وفقًا لـ BFMTV.