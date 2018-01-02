العثور على جثة حراق بشاطئ في سكيكدة

لفظت أمواج البحر، اليوم الثلاثاء، جثة شاب حراق بشاطئ الزوارع التابع لبلدية بن عزوز في سكيكدة.

حيث تدخل أعوان الفرقة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عزابة بسكيكدة، لانتشال ونقل جثة شاب لفظتها أمواح البحر بشاطئ.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الشاب الذي عثر عليه بملابسه تقريبا كاملة وبحذاء رياضي * نايك تي آن *.

وصعب التعرف عليه بسبب تشوه ملامح وجهه، ما يرجّح فرضية بقائه مدة في عرض البحر .

إلى ذلك تتحدث مصادر “النهار” على أن الجثة تعود لأحد الحراقة الستة المفقودين بداية شهر ديسمبر الماضي.

وهذا خلال الرحلة التي انطلقت من شاطئ ميسيدة بالقالة، والتي نجم عنها وفاة شخصين وفقدان 6 آخرين ينحدرون من بلدية جندل سعدي محمد.

لتبقى التحريات والتحاليل التي من المرجح أن تخضع لها الجثة كفيلة لتحديد الهوية .