العثور على جثة خمسيني مفقود بـجبل الفرطاس في أم البواقي 

عثر مواطنون اليوم السبت، على جثة خمسيني في منطقة وعرة بجبل الفرطاس وتحديدا شعبة الماء قبالة مشتة سيلة في بلدية سيقوس بأم البواقي.

وينحدر الضحية البالغ من العمر 54 سنة من ولاية قسنطينة، وكان قد اختفى منذ يومين عن الأنظار، تاركا سيارته مركونة بدوار الدغاغشة.

وأكمل الضحية طريقه نحو جبل الفرطاس، حيث يهوى ركوب الدراجات الهوائية في المنحدرات الجبلية .

ولمتابعة الحادثة عن قرب، تم تشكيل خلية أزمة تتكون من قيادة الدرك الوطني ومصالح الحماية المدنية والغابات والسلطات المحلية لبلدية سيقوس.

جدير بالذكر أن الحادثة شهدت هبة شعبية تضامنية واسعة النطاق في محاولة العثور على الخمسيني الذي تم تحويل جثته الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين فكرون .