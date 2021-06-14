العثور على جثة خنزير داخل شحنة قمح ليّن مستورد من فرنسا!

تسلمتها تعاونية الحبوب والبقول الجافة بسعيدة عبر ميناء وهران

علمت “النهار” من مصدر رسمي، أنه تمّ اكتشاف خنزير نفق جثة ميّتة عند تفريغ حمولة، إحدى الشاحنات التي يقدر حمولتها بأكثر من 2680 قنطار قنطار من القمح الليّن بمخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمنطقة الصناعية في ولاية سعيدة قادمة من ميناء وهران.

وعلى إثرها، تم تبليغ الهيئات المعنية، منها مصالح مديرية التجارة لولاية سعيدة والأمن الوطني والدرك الوطني لمعاينة المنتوج المستورد من باخرة “ليدي ليلي” الفرنسية، بعد استقبال شحنات القمح اللين انطلاقا من ميناء وهران إلى سعيدة منذ تاريخ 12 جوان الجاري، وبعد الوقوف عند ذات السلعة، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية من طرف الهيئات المعنية، حيث تم تشميع مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة بسعيدة خوفا من الاستهلاك لذات السلعة.

وحسب مصدر من التعاونية، فإنه سيتم إعادة ذات الشحنة إلى ميناء وهران من خلال محضر رسمي في بحر هذا الأسبوع.