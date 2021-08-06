العثور على جثة راكبة الأمواج “بختة رمضاني” في إسبانيا

أعلنت جريدة “البيريوديكو” الكتالونية، اليوم الجمعة، عن العثور على جثة راكبة الأمواج الجزائرية “بختة رمضاني” والتي اختفت مارس الماضي.

وتم التعرف على جثة راكبة الأمواج الجزائرية بختة رمضاني والبالغة من العمر 68 عاما. عن طريق إجراء فحص الحمض النووي. وأشار ذات المصدر أنه تم العثور على جثتها من قبل حرس السواحل الاسباني شهر جوان الماضي.

هذا وسبق لبختة رمضاني وأن مارست رياضة ركوب لأمواج في عدة دول أوروبية وحتى إفريقية وعربية. كما عاشت بعيدا عن الجزائر لأكثر من 30 سنة وعادت في السنة الأخيرة للعيش فيها وممارسة هذه الرياضة في شواطئ شينوة بتيبازة.

وتعتبر بختة رمضاني خالة اللاعب الفرنسي “نبيل فقير” الذي أثار ضجة كبيرة قبل سنوات. بعد اختياره منتخب الديكة على المنتخب الجزائري.