العثور على جثة رضيعة داخل كيس بمركز الردم التقني في خنشلة

تمكن عمال مركز الردم التقني بولاية خنشلة، مساء أمس، من العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة. وذلك خلال عملية المعالجة الميكانيكية للنفايات داخل المكب.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم اكتشاف الجثة من طرف أحد العمال أثناء تفريغ إحدى شاحنات جمع النفايات. حيث وُجدت داخل كيس بلاستيكي مرمي وسط النفايات المنزلية.

وفور إبلاغ الجهات المختصة، تم نقل جثة الرضيعة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد بن بلة بخنشلة. فيما باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الحادثة.

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