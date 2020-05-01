العثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيكي وعلامات الخنق بادية عليه بسطيف

إهتزت مدينة سطيف أول أمس على وقع العثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيكي بحي البث الاذاعي والتليفزيوني CRS وبالقرب من الملعب الجواري للحي 750 وسط مدينة سطيف.

وحسب مصادر “النهار اون لاين” فان جثة الرضيع تم العثور عليها من طرف سكان الحي الذين اتصلو بالشرطة والحماية المدنية، ليتنقلوا على الفور وقامو بتطويق المكان، أين عثروا على الطفل حديث الولادة تعرض لعملية قتل مع سبق الإصرار والترصد من طرف مجهول نتيجة علامات الخنق الواضحة للعيان على مستوى الرقبة.

كما تبين ان الجثة تم رميها في المكان المسمى وسط قليل من الركام و بعض القاذورات المترامية هنا وهناك لخلوه الى حد ما من حركة السكان.

وأضاف مصدر من الحماية المدنية أنهم وجدو الجثة في حالة متقدمة من العفن ما تدل على ان الجثة سواء تم رميها منذ أيام قليلة او تم جلبها من مكان آخر بعدما فضحتهم الرائحة ليتم نقل الجثة لمصلحة التشريح التابعة للطب الشرعي بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور لمعرفة أكثر تفاصيل حول الجريمة بعدما فتحت مصالح الشرطة تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات الجريمة.