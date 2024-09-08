العثور على جثة ستيني جرفته السيول بتمنراست

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من العثور على جثة شخص مفقود، جرفته السيول، كان يحاول عبور الوادي بسيارته بمنطقة ايفق بواد توفدات ببلدية تمنراست.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم العثور على جثة المفقود والذي يبلغ من العمر 62 سنة، على الساعة 06 سا و53 دقيقة صباحا.

وتم نقل جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

للتذكير، تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 19سا و41 دقيقة، أمس السبت، من أجل عملية البحث عن الضحية، بعد أن جرفته السيول.