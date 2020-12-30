العثور على جثة سيدة داخل محل في الحروش بسكيكدة

تدخل عناصر الفرقة الثانوية للحماية المدنية بالحروش في سكيكدة، لأجل تحويل جثة سيدة عثر عليها متوفية داخل أحد المحلات.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن الضحية تستغل المحل، كمسكن لها بمدينة الحروش.

وتم إكتشاف الجثة، من قبل أصحاب المحلات المجاورة لمحل المعنية، بعد انتشار رائحة التعفن بالمكان.

ليتم على الفور إخطار مصالح الأمن التي تنقلت إلى عين المكان، رفقة مصالح الحماية المدنية.

وتم تحويل الجثة بعد حضور وكيل الجمهورية لإقليم الاختصاص، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش.

فيما تم فتح تحقيق في الحادثة لتحديد ملابساتها، حسب ذات المصادر.