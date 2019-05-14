العثور على جثة شاب معلقة بحبل عند مدخل مسجد باولاديعيش في البليدة

وجد يوم الثلاثاء على الساعة الواحدة والربع جثة شاب معلقة بحبل ملفوف حول رقبته عند مدخل مسجد الأمير عبد القادر التابع لبلدية اولاديعيش في البليدة.

وحسب ذات المصدر فان الضحية يعاني من اضطربات نفسية وكان يجلس بالقرب من مسجد ومجهول هوية.

كما تنقلت مصالح الحماية المدنية باولاديعيش إلى عين المكان ،حيث تم نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرنس فانون بالبليدة. كما تنقلت مصالح الأمن الحضري لحي 1024 إلى عين المكان وفتح تحقيق حول ظروف وفاة الضحية او تأكيد فرضية الانتحار بعد ظهور نتائج تحقيق.