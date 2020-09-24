العثور على جثة شخص بالطريق السيار شرق – غرب اتجاه وهران

تدخلت وحدة الحماية المدنية بوادي سلي، في ولاية الشلف، ليلة الأربعاء إلى الخميس، من أجل تحويل جثة شخص مجهول الهوية.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية الشلف، فقد تم العثور على جثة الشخص في حدود الساعة العاشرة والنصف من ليلة الأربعاء.

وأوضحت أنه تم العثور على الجثة بالطريق السيار شرق – غرب اتجاه وهران، تحديدا بمنطقة الجيلالي بلزرق بلدية وادي سلي.

ويرجح أن الضحية دهسته سيارة ولاذ صاحبها بالفرار، حيث تم تحويله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث.

وتم تحويل الضحية الى مصلحة حفظ الجثت، بعد استكمال الإجراءات التي باشرها المصالح المختصة التي فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.