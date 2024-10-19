العثور على جثة شخص بورشة في طور البناء في بشار 

تمكنت مصالح الحماية المدنية ببشار من العثور على جثة شخص بورشة في طور البناء ببلدية بشار.

وتدخلت ذات المصالح متمثلةً في أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بشار في حدود الساعة 19:و35 دقيقة بالمكان المسمى جنين ضيف الله

من أجل التكفل بنقل جثة شخص يبلغ من العمر 25 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.

للضحية عثر عليها متوفى بورشة في طور البناء ويرجح ان الدعامة المملوئة بالإسمنت سقطت عليه فتعرض لإصابة بليغة في الرأس، حيث جرى العمل مع المصالح المختصة وإتمام جميع الإجراءات القانونية المعمول بها.