العثور على جثة شخص جرفته سيول واد السحاولة بالعاصمة

تم مساء اليوم الأحد، العثور على جثة المفقود الثاني والذي جرفته سيول واد السحاولة بالعاصمة، بعد الأمطار الغزيرة التي عرفتها الولاية أمسية السبت.

وتعود الجثة التي تم العثور عليها للرجل الذي كان يرافق السيدة التي تم العثور على جثتها صبيحة اليوم الأحد، بعدما جرفت السيول السيارة التي كانا على متنها.

فيما لا تزال عملية البحث عن المفقود الثالث والذي جرفته السيول بالعاصمة، متواصلة.

هذا وسخرت مصالح الحماية المدنية، كل الوسائل البشرية والمادية في عملية البحث عن المفقودين.