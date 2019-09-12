العثور على جثة شخص جرفته مياه الأمطار بقالمة

انتشلت، صبيحة اليوم الخميس، في حدود الساعة الحادية عشرة ، مصالح الحماية المدنية بولاية قالمة ، جثة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 48 .

الجثة تم العثور عليها بالمكان المسمى بيتش ببلدية تاملوكة اثر عملية بحث واسعة من قبل مصالح الحماية المدنية، بعد العثور على سيارة خاصة جرفتها مياه الامطار الأخيرة .

العملية تم تسخير لها 34 عون و6 ضباط و3 غطاسين و4 شاحنات و3 سيارات اسعاف، وأسفرت العملية عن العثور على جثة المفقود و هو متوفي

اين تم تحويل جثثه على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تاملوكة .

وفي السياق ذاته، فتحت مصالح الدرك الوطني ، تحقيق امني معمق لمعرفة الاسباب الحقيقية التي ادت الى وفاة الشخص .