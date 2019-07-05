العثور على جثة شخص متوفي شنقا ببريكة

تم صبيحة اليوم الجمعة، العثور على جثة شخص مشنوق بواسطة حبل معلق إلى جدار بالقرب من السكة الحديدية في طريق بسكرة بلدية بريكة بباتنة.

وحسب مصادر من عين المكان، فإن السكان تفاجؤوا بوجود جثة هامدة، لشاب يبلغ من العمر 22 سنة، وسط ظروف وصفت بالغامضة

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثته نحو مصلحة الحفظ بمستشفى “محمد بوضياف” وسط المدينة

في وقت باشرت تحقيقات أمنية من طرف رجال الشرطة، للبحث في الأسباب المؤدية للحادثة

للإشارة فقد عرفت ظاهرة الإنتحار إرتفاعا بولاية باتنة حيث قدّرت خلال العام الأخير بما لا يقل عن 22 حالة شنق.