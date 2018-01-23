العثور على جثة شخص مذبوح من الوريد إلى الوريد بتيبازة

عثر عناصر الدرك الوطني بالفرقة الإقليمية بولاية تيبازة على جثة شاب في العشرينيات من العمر مذبوحا من الوريد إلى الوريد.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار”أونلاين”، فإن الجثة عثر عليها في الغابة المحاذية لواد مزفران بين بلديتي القليعة والدواودة.

تنقل على إثرها وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة لمسرح الجريمة لمعاينة الجثة.

فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة لمعرفة ملابسات الجريمة، أين تم إلقاء القبض على شخص إشتبه في ضلوعهما بالقضية.

تحدثت ذات المصادر، أن الشخص الذي عثر عليه مقتولا يقطن بالقرب من واد مزراف مسبوق قضائيا وخرج من السجن منذ حولي 3 أشهر.