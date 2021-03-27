العثور على جثة شيخ جزائري بالقرب من مطار ليون في فرنسا

بعد أكثر من شهر على اختفائه، عُثر على جثة معمر جزائري يبلغ 83 عامًا، بالقرب من مطار ليون سانت إكزوبيري.

وحسب الإعلام الفرنسي، اختفى معمر بلغالي، في 11 فيفري بمطار ليون سانت اكسوبيري، وعُثر على جثته يوم الثلاثاء 23 مارس.

ولم يتم العثور على معمر بلغالي منذ 11 فيفري، عند هبوطه من رحلة جوية من الجزائر.

وتم إطلاق عملية بحث عن الشيخ المختفي، ولكن دون جدوى.

وتم اكتشاف جثة أمس الثلاثاء 23 مارس بالقرب من مطار ليون سانت اكسوبيري (الرون) حيث شوهدت آخر مرة.

وقد شوهد معمر البالغ من العمر 83 عاما آخر مرة بالقرب من المطار الذي “غادره برا على الأقدام باتجاه بوسينيان”.

وأشار الدرك الفرنسي أن ملابسات وفاته مجهولة، فيما تم فتح تحقيق معمق في الحادث.