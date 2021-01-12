العثور على جثة صياد في شواطئ الشلف

تمكن غطاسو الحماية المدنية في الشلف، منتصف نهار اليوم الثلاثاء، من العثور على جثة الغريق الذي فقد منذ ليلة الأحد.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، فقد تم العثور على الصياد، بعد عملية بحث دامت أكثر من 30 ساعة.

ليتم انتشال جثة الضحية، على بعد حوالي 400 متر شرق ميناء بني حواء على عمق حوالي 10 أمتار داخل البحر.

وتمكنت ذات المصالح، من إنتشال جثة الصياد، بالرغم من حالة البحر الهائج التي صعبت من عملية البحث.

هذا ويبلغ الضحية من العمر 35 سنة، وينحدر من ولاية المدية، وهو متزوج وأب لطفلين.

وسيتم تحويل جثة الضحية، بعد استكمال الإجراءات القانونية من طرف المصالح المختصة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تنس.