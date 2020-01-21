العثور على جثة طالب داخل إقامة جامعية بجيجل

تم العثور على طالب جامعي يدعى”م.سفيان”،ينحدر من احدى المناطق التابعة لبلدية برج الطهر الجبلية،بجيجل جثة هامدة،داخل غرفته بالاقامة الجامعية رقم4.

والتي اصبح يطلق عليها باقامة بوبيدي محمد الشريف تاسوست بالامير عبد القادر في جيجل.

وحسب المعلومات الاولية فان الضحية الذي يدرس ماستر 2 يكون قد اختفى عن انظار زملائه منذ نهاية الأسبوع المنقضي.

قبل أن يتفطن احد زملائه المقيم بالغرفة المقابلة بذات الاقامة إلى غرفة الضحية التي كانت مغلقة منذ أيام.

أين تم العثور عليه جثة هامدة،ليتم تحويلها إلى المستشفى،في وقت شرعت فيه المصالح الأمنية فتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب الوفاة.