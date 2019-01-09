العثور على جثة طبيب بيطري في البيض

تدخلت،مساء أمس الثلاثاء، فرقة الحماية المدنية ببلدية بوعلام لرفع جثة شخص وهو طبيب بيطري يبلغ من العمر نحو 59 سنة متوفي بمنزله.

وحسب المعلومات الأولية، فالجثة متواجدة منذ أكثر من 3 أيام، بالنظر إلى حالة التعفن المتقدمة التي وجدت عليها الجثة.

وقد نقلت الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية العمومية محمد بوضياف بالبيض فيما أمر وكيل الجمهورية بإجراء الخبرة العلمية وتحرير تقرير الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية للوفاة بعد التعرف على هوية المتوفي ويتعلق الأمربــــ ف .ز وهو من ولاية تيزي وزو .