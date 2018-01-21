العثور على جثة طبيب مقيم متعفنة بمسكنه المستأجر بوهران

تم صباح اليوم الأحد، العثور على جثة طبيب مقيم في حالة متقدمة من التعفن بمسكنه المستأجر الواقع بحي سانت اوجان في وهران.

الضحية المدعو “ع.جمال” في الثلاثينيات من العمر، طبيب مقيم في التخذير والانعاش بمصلحة الاستعجالات التابعة لمستشفى بن زرجب الجامعي.

تم العثور على جثته بمسكنه بعد غياب لحوالي اليومين حسب مصادر مطلعة آثار شكوك جيرانه وأصدقائه الذين تفاجاوا بتواجده جثة هامدة وفي حالة تعفن.

داخل إحدى غرف مسكنه ليتم ابلاغ مصالح الأمن والحماية المدنية اين تم تحويله إلى مصلحة الطب الشرعي لاخضاع جثته للتشريح الطبي للوقوف على ملابسات الوفاة.