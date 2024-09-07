العثور على جثة طفلة جرفتها مياه الوادي بإليزي

أعلنت مصالح الحماية المدنية عن العثور على جثة الطفلة المفقودة التي جرفتها مياه وادي تيهاوهاوت ببلدية برج عمر إدريس في إليزي.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم العثور على جثة الطفلة المفقودة، على الساعة 15 سا و45 دقيقة. حيث تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية تدخلت على الساعة 17سا و20 دقيقة، من يوم أمس الجمعة. من أجل عملية البحث عن طفلة مفقودة تبلغ من العمر 11 سنة، جرفتها مياه وادي تيهاوهاوت.