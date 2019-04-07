العثور على جثة طفل جرفته سيول “واد بودرين” بالجلفة

عثر أفراد الدرك الوطني، للجلفة، على جثة طفل “8 سنوات”، ليلة السبت إلى الأحد، جرفته سيول واد بودرين، ببلدية سد رحال.

وحسبما علم من قيادة المجموعة الولائية، لـ”واج”، فقد قامت مصالح الحماية المدنية، بتحويل الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث.

وأفاد المكلف بالإعلام للدرك الوطني، عمراني صلاح الدين، بأنه فور التبليغ عن إختفاء إبنهم، تم تجنيد وحدات الدرك لسد رحال ومسعد ودلدول.

وأضاف نفس المتحدث، ” وتم وفي ظرف وجيز لا يتعدى الساعة، في حدود التاسعة ليلا ، العثور على الضحية غارقا في واد بودرين”.

للتذكير، تعرف الجلفة هذه الأيام، تقلبا في حالة الطقس، وتساقط معتبر للأمطار أدت إلى سيلان عديد الشعاب والوديان.