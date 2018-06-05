العثور على جثة طفل مشنوق بميلة

تم العثور ليلة أمس على جثة طفل مشنوق بحي التحصيص الشمالي بمدينة ميلة، حسب مصالح أمن الولاية.

وتعود الجثة لطفل يبلغ من العمر 13 سنة تم العثور عليها من طرف أشخاص عقب صلاة التراويح.

معلقة في شجرة خلف ابتدائية رابح لحمر بالتحصيص الشمالي للمدينة.

و قام أشخاص رفقة أهل الضحية بعد تبليغهم بنقل الجثة إلى مستشفى الإخوة مغلاوة بميلة.

ليقوم بعد ذلك أحد أقرباء الطفل بتبليغ مصالح الأمن بالحادثة.

التي رجح الأهل أن تكون انتحارا بسبب نتائج الطفل الهزيلة في الدراسة.

وكان والد الضحية كان قد تقدم إلى مصالح الأمن ببلاغ عن اختفاء ابنه الاثنين في حدود الساعة الرابعة مساء.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقاتها في أسباب هذه الحادثة.