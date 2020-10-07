العثور على جثة طفل معلقة بحبل داخل غرفته بالضاية بن ضحوة بغرداية

عثر منذ قليل على طفل يبلغ من العمر 11 سنة، معلق بحبل داخل غرفته بمنزله بحي المقسم ببلدية الضاية بن ضحوة بغرداية.

وذلك من طرف امه التي قامت بنقله الي العيادة متعددة الخدمات بالمنطقة وهو مفارق للحياة، هذا و تنقلت مصالح الأمن التي عاينت الجثة و فتحت تحقيق في الحادث.

و حسب مصادر محلية أكدت ان والدة الطفل كشفت انها تفاجئت بابنها معلق بحبل داخل غرفته بالمنزل، أين سارعت به إلى العيادة في ظل غياب ابيه عن المنزل.

و تنقلت مصالح الأمن الي منزل الضحية من أجل معاينة المكان، في انتظار عرض الجثة على التشريح و بحث ملابسات الحادث الأليم.