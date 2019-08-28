 العثور على جثة طفل مفصولة الذراع والقدمين في الجبابرة بتلمسان

اهتزت قرية الجبابرة التابعة إقليميا لدائرة ندرومة في ولاية تلمسان، أمس.

على حادثة مأساوية، بعد العثور على جثة طفل رجّحت مراجعنا أن يكون عمره في السنة الرابعة.

أين كشفت المعاينة الأولية أن الجثة كانت في حالة جد مريعة، بعد اكتشافها مفصولة الرجلين وذراع واحد.

وتم الوصول إلى هذه الجثة عقب انبعاث روائح كريهة باتجاه القرية، لتنطلق حملة بحث.

وتفتيش واسعة في أرجاء طريق العسة، مما أسفر عن اكتشاف الجثة.

وأردفت مصادرنا أن الجثة بدت لطفل ذي بشرة سمراء، يرجّح أنه من عائلة إفريقية لاجئة.

وتم على إثرها تطويق المكان من قبل مصالح الدرك الوطني التي باشرت تحريات معمقة في ملابسات الحادث التراجيدي.