العثور على جثة طفل مقتولا بآلة حديدية في الطارف

عثرت ظهر اليوم الجهات الامنية، مرفوقة بمصالح الحماية المدنية، على جثة طفل مقتول، باحد المناطق النائية بمشتة صنهاجة ببلدية عين الكرمة.

وتم تحويل الجثة على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوحجار، لعرضها على مصلحة الطب الشرعي ، لتحديد اسباب الوفاة.

وحسب مصادرنا فإن اكتشاف جثة الطفل البالغ 12 سنة، جاءت بعد العثور عليها من قبل راعي بالمنطقة، الذي أبلغ المصالح الأمنية.

وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بوحجار، بفتح تحقيق امني معمق، للوصول الى لغز الجريمة.

وباشرت الجهات الأمنية المختصة ، تحقيق أمني معمق للوصول إلى مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء في حق البراءة.