العثور على جثة طفل مقتولا داخل كيس بلاستيكي في الجلفة!

الطفل “عميرة” اختفى عن الأنظار منذ الجمعة في قرية “الشيخ النعاس”

تمّ، أمس السبت، العثور على جثة طفل مفقود، منذ يوم الجمعة الماضي، في قرية “الشيخ النعاس” بولاية الجلفة.

وتوقفت عمليات البحث عن الطفل “عميرة”، البالغ من العمر 7 سنوات، أمس السبت، ليس بسبب خبر سار يتمثل في العثور عليه سالما معافى، بل لأن الطفل المفقود منذ الجمعة، تم العثور عليه جثة هامدة.

وقالت مصادر محلية لـ “النهار”، إن الجثة تم العثور عليها داخل كيس بلاستيكي، داخل منزل مهجور منذ قرابة 30 سنة، في منطقة لا تبعد كثيرا عن القرية التي تقطن فيها عائلة الطفل المغدور.

وأكدت مصادر “النهار”، أن الطفل “عميرة” فارق الحياة مقتولا، من دون أن تخوض في تفاصيل أكثر توضّح الطريقة التي قُتل بها الطفل البراءة.

وكان “عميرة” قد اختفى عن الأنظار، منذ يوم الجمعة الماضي، من أمام منزله العائلي الكائن في قرية “الشيخ النعاس”، الواقعة في الضاحية الشمالية لمدينة الجلفة، قبل أن يتم إطلاق حملة بحث واسعة عنه، إثر اكتشاف فقدان أثره.

وفيما غرق سكان القرية وسائر المناطق المجاورة لها، في حزن وحداد عميقين، فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات ما حدث، وتحديد المسؤوليات في قضية فقدان الطفل، وتأكيد أو نفي فرضية تعرضه للاختطاف ثم القتل.