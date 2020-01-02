العثور على جثة طفل وتوقيف 5 متوطين بتيبازة

الضحية من غليزان جاء لقضاء العطلة بتيبازة

أوقفت اليوم الخميس مصالح الشرطة القضائية لامن ولاية تيبازة 5 أشخاص يشتبه تورطهم في جريمة قتل راح ضحيتها طفل يبلغ 12 سنة.

الضحية ينحدر من ولاية غليزان وجاء لبلدية سيدي راشد لقضاء أيام العطلة عند أقاربه المقيمين هناك.

حيثيات القضية حسب ما افادت به مصادر النهار اون لاين تعود الى ليلة امس عندما عثر على جثة الضحية مرمية بأحد الاودية بين بلدية سيدي راشد وبلدية عين تاغورايت.

مصالح الامن وبمتابعة ميدانية من طرف رئيس أمن الولاية تمكنت في ظرف قصير من التوقف المشتبه الرئيسي والذي كشف عن بقية شركائه وهم شباب تترواح اعمارهم بين 18 و 23 سنة.

ولا تزال لحد الساعة التحقيقات الجارية لكشف اسباب الجريمة وملابساتها وقالت مصادرنا ان هاتف نقال وراء الجريمة الشنيعة.