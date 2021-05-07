العثور على جثة عجوز مقتولة داخل بئر في منزلها ببلدية “القطار” في غليزان 

عليها آثار ذبح وطعن بآلة حادة

اهتزت بلدية “القطار” في ولاية غليزان، أمسية الخميس الماضي، على وقع جريمة شنعاء، راح ضحيتها عجوز في عقدها السابع، بعدما عثر عليها جثة هامدة داخل بئر بفناء مسكنها بمركز ذات البلدية.

وحسب المعلومات التي جمعتها “النهار”، فإن الضحية “م.ب”، البالغة من العمر 61 سنة، عثر عليها جثة هامدة طافية فوق المياه في قعر بئر بعمق 22 مترا، أين تدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لمازونة، في حدود الساعة 15 و 48 دقيقة من يوم الخميس الماضي، لانتشال جثة سيدة من قعر بئر كان بها حوالي 6 أمتار من المياه الراكدة، وعليها آثار ذبح وطعن بآلة حادة على مستوى الرأس والرقبة واليد، ليتم تحويلها لمصلحة حفظ الجثث لمستشفى “أحمد بن حتشي” والتحقيقات جارية من طرف عناصر الأمن لمعرفة حيثيات هذه الجريمة الشنعاء والوصول للجناة.