العثور على جثة عريس مقتولا بطعنات قارورة زجاجية في سطيف!

الضحية كان سيقيم حفل زفافه بعد أيام

عثر، في ساعات مبكرة من صباح أول أمس، عمال النظافة التابعين لمركز الردم التقني “إيكوسات” في سطيف، على جثة شاب مقتول يسبح في بركة من الدماء.

الضحية تم العثور عليه على الساعة الرابعة من صباح أول أمس، مرميا في مفترق الطرق بحي “عين موس”، حيث تم إخطار عناصر الأمن الوطني، الذين تنقلوا إلى مسرح الحادثة وتمت معاينة ورفع كل الأدلة والقرائن من طرف مصلحة الشرطة العلمية والفرقة التقنية، وقد جرى نقل جثة الشاب الضحية في وقت لاحق نحو مستشفى “سعادنة محمد عبد النور”.

وحسب مصادر محلية مطلعة تحدثت لـ”النهار”، فإن الشاب “س.س”، البالغ من العمر 27 سنة، كان يستعد لحفل زفاف خلال الأيام القادمة، حيث بدأ عمله حارسا لحظيرة السيارات التابعة لسكان الحي، لكنه تعرض في يومه الأول من مباشرة هذا العمل، إلى طعنات بقارورة زجاجية على مستوى البطن والرأس والرقبة، مما أحدث له نزيفا كان كافيا لوضع حد لحياته، من طرف عصابة مجهولة العدد والهوية، ويبدو أنه حال دون محاولة العصابة لفتح باب محل تجاري بعمارات الحي بسبب العثور على الأقفال مكسرة، ودخل معهم في مناوشات وشجار، أين تلقى طعنات بقارورة زجاجية مكسورة ووقع له نزيف أودى بحياته.

مصالح الأمن فتحت تحقيقا في الحادثة التي تركت آثارا كبيرة وآلاما وسط سكان الحي وأصدقائه، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى الفاعلين.