العثور على جثة عشريني مشنوق بتبسة

تم اليوم الأحد، العثور على جثة شاب متوفي شنقا معلق بولاية تبسة، حسبما جاء في بيان لمصالح الحماية المدنية لذات الولاية.

وأوضح المصدر، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالونزة تدخلت اليوم لأجل تحويل جثة شاب، يبلغ من العمر حوالي 25 سنة

الشاب عثر عليه متوفي شنقا معلق بحبل بلاستيكي، الحبل معلق بخزان مائي بفناء حي 217 سكن بالمريج

تم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالونزة.

في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث ومعرفة الأسباب .