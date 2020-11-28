العثور على جثة عون شرطة مشنوقا داخل مسكنه في البويرة

تم مساء أمس الجمعة، العثور على جثة عون شرطة تابع لأمن دائرة بشلول، معلقا بواسطة حبل داخل مسكنه العائلي بالبويرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، تم العثور على جثة عون الشرطة، في حدود الساعة 20 و30 دقيقة من مساء الجمعة، في ظروف غير محددة.

وأضاف البيان، أن جثة المعني وجدت من قبل أحد أفراد أسرته، معلقا بواسطة حبل داخل مسكنه العائلي بقرية بني يخلف، ببلدية ودائرة أمشدالة في البويرة.

وأشار البيان، إلى أن المرحوم كان متواجدا في عطلة سنوية.

وحسب ما نقله ذات المصدر، عن المعلومات المستقاة من الوسط العائلي، فالمعني لا يعاني من أي مشاكل عائلية، ومعروف في وسطه المهني بالسيرة الحسنة.

وأكد البيان، إن التحقيق المفتوح حاليا من طرف النيابة المختصة إقليميا، سيحدد أسباب ودوافع وقوع هذه المأساة.