العثور على جثة فتاة أمريكية توفيت في ظروف غامضة داخل منزل في وهران!

قدمت إلى الجزائر منذ أيام بعدما تعرفت على رفيقها عبر الأنترنت

تحقيقات أمنية حول وفاة فتاة أمريكية داخل منزل عشيقها في وهران!

علمت «النهار» من مصادر موثوقة أنه تم فتح تحقيق في وفاة فتاة تحمل الجنسية الأمريكية في ظروف غامضة بوهران، عقب حلولها بالجزائر للالتقاء بشاب تعرفت عليه عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي.

وحسب نفس المصادر، فإن القضية تعود إلى تعرف شاب من وهران على فتاة أمريكية من أصول مكسيكية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد فترة من المحادثات توطدت العلاقة بين الشاب والفتاة، لتقرر الأخيرة التنقل إلى وهران لملاقاته.

وقد اتفق الشاب والفتاة على موعد ومكان اللقاء، ليجري تنظيم كل الترتيبات من طرف الشاب لاستقبال ضيفته، حيث اختار منزل أحد أصدقائه لإيوائها، لكن مخطط الزيارة وضيافة الفتاة الامريكية لم يجر كما كان مقررا له من قبل، حيث انقلبت الأمور رأسا على عقب، بعد وفاة الرعية الامريكية في المنزل وسط ظروف غامضة، ليتم إثرها إبلاغ مصالح الأمن التي تنقلت إلى موقع الوفاة، أين جرت عملية معاينة الجثة بحضور طبيب شرعي ومصالح الحماية المدنية.

وفيما تم تحويل جثة الفتاة الأمريكية إلى مصالح الطب الشرعي لمستشفى وهران الجامعي لإخضاعها للتشريح الطبي للمساهمة في الوقوف على ملابسات الوفاة الحقيقية، فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقات للوقوف على ظروف وأسباب وفاة الفتاة. وحسب نفس المصادر، فقد تم استدعاء الشاب ورفيقه صاحب المسكن للتحقيق معهما.