العثور على جثة فتاة متفحمة في “وادي تهڤارت” بتمنراست!

اهتز، أمس، سكان مدينة تمنراست، على نبأ العثور على جثة تعود لفتاة في العقد الثاني من العمر، متفحمة.

وقد تسبب انتشار خبر العثور على جثة الفتاة، في حالة من الذعر التي سادت الشارع المحلي، وازداد الذعر أكثر في أعقاب انتشار خبر العثور على الجثة متفحمة، ما أعاد إلى أذهان الرأي العام المحلي حادثة الفتاة شيماء، التي قتلت حرقا قبل أيام في الضاحية الشرقية للعاصمة.

وحسب مصادر مطلعة، إلى جانب ما عاينته “النهار” في موقع العثور على الجثة، فإن الحادثة سجلت على مستوى منطقة “وادي تهڤارت”، وتحديدا بمحاذاة المركز الجامعي والإقامة الجامعية.

وقد تلقت المصالح المتخصصة نبأ العثور على الجثة متفحمة في حدود الساعة الخامسة مساءً، قبل أن تتنقل فرقتان من الحماية المدنية والدرك الوطني إلى موقع العثور على الجثة، أين تمّ فرض طوق حول الجثة، مع إطلاق تحقيقات بمساعدة أفراد من الشرطة العلمية، فيما جرى إبلاغ وكيل الجمهورية بالوقائع.

وقالت مصادر “النهار”، إن الجثة لا تزال مجهولة الهوية، فيما لم تسجّل المصالح الأمنية إلى غاية أمس، أيّ بلاغ حول اختفاء فتاة في المنطقة أو حتى في الولايات المجاورة.

ومن المنتظر أن يجري عرض الجثة على التشريح من طرف الطبيب الشرعي، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، والاستعانة بها في تحقيقات الدرك التي تم فتحها لمعرفة ملابسات ما وقع وتحديد هويات الجناة.