العثور على جثة فتاة مشنوقة بقرية روكاز في سدراتة

شهدت قرية روكاز التابعة لبلدية سدراتة، بولاية سوق أهراس، مساء يوم الاربعاء ، حادثة مأساوية تمثلت في العثور على جثة فتاة مشنوقة في ظروف غامضة.

وحسب مصادرنا ، فإن الضحية تُدعى “ح. بو”، من مواليد سنة 2007. وقد تم العثور عليها جثة هامدة داخل محيط سكنها العائلي. ما خلف حالة من الصدمة والأسى في أوساط سكان القرية.

وفور تلقي البلاغ ، تدخلت مصالح الدرك الوطني. حيث باشرت تحقيقًا معمقًا تحت إشراف نيابة الجمهورية المختصة إقليميًا، للكشف عن ملابسات الحادث وظروف الوفاة. في انتظار نتائج التحقيق والتشريح الطبي.

من جهتها، قامت مصالح الحماية المدنية بنقل جثة الفتاة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية هواري بومدين بسدراتة، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية.

وتبقى أسباب الوفاة مجهولة إلى غاية استكمال التحقيقات