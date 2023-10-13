العثور على جثة فنان جزائري في حالة متقدمة من التعفن بفرنسا

عُثر على جثة مجهولة الهوية أمس الخميس، على بعد بضعة كيلومترات من المكان الذي اكتُشفت فيه. سيارة الممثل الجزائري مروان بريني والذي اختفى منذ أوت الماضي.

ولم يتم بعد التعرف على الجثة التي عثر عليها في Corcelles-en-Beaujolais (الرون)،.ويشتبه في أنها جثة الجزائري مروان بيريني، الممثل المعروف بدوره في مسلسل “Plus belle la vie”.

لكن وقال مكتب المدعي العام في فيلفرانش سور ساون، صباح اليوم الجمعة، في بيان صحفي. إنه تم العثور على أغراض شخصية تخص الممثل الجزائري بالقرب من الجثة.

وتم العثور على حقيبة فاني تحتوي على بطاقة هوية مروان بريني وبطاقته المصرفية ورخصة القيادة الخاصة به. بجوار الجثة المجهولة الهوية التي تم اكتشافها في مزرعة مهجورة. وكان أصحاب هذا المبنى الذين ذهبوا إلى هناك للقيام بالأعمال هم من اكتشفوا جثة معلقة.

وفتح مكتب المدعي العام في فيلفرانش سور ساون تحقيقا “للبحث في أسباب الوفاة”. الموكل إلى فرقة البحث التابعة لشركة الدرك فيلفرانش.

وصدر أمر بتشريح الجثة. سيتم إجراء تحليلات الحمض النووي على الجسم المتضرر للغاية حيث كانت في حالة جد متقدمة من التعفن. وتستغرق نتائج هذه الخبرات من 3 إلى 15 يومًا، حسب النيابة.

الممثل مفقود منذ تعرضه لحادث سير في 3 أوت الماضي والذي من الممكن أن يكون متورطًا فيه. حيث صدمت سيارة امرأة في ماكون، في منطقة سون ولوار، أثناء عبورها معبر للمشاة.

وتم نقل الضحية، البالغ من العمر 37 عاما، والذي يعاني من كسور متعددة، إلى مركز مستشفى ماكون. مما جعله عاجزا تماما عن العمل لمدة 28 يوما. ولاذت السيارة المذكورة بالفرار على الفور دون أن يتم التعرف عليها.

وبعد ذلك بيومين، في 5 أوت، تم اكتشاف سيارة مرسيدس 4×4، مطابقة لمواصفات السيارة التي تسببت في الحادث. على بعد حوالي عشرين كيلومترًا، مهجورة على حافة أحد الحقول.